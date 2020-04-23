Ввозной рейс из немецкого города Франкфурт-на-Майне в Москву запланирован на 24 апреля. Вылет должен состояться в 18:50 по местному времени. Об этом в четверг, сообщило в Минкомсвязи России в своем Telegram-канале, созданном для информирования граждан о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что в случае если пассажир не сдал билет любой российской авиакомпании в Москву, то его доставят на родину бесплатно. Отмечается, что данный перелет — AFL2657— возможен только для жителей столичного региона.

Накануне стало известно, что вывозной рейс из испанского города Аликанте в Нижний Новгород, ранее также запланированный на пятницу, был перенесен на неопределенный срок.

Также в среду в Минтрансе сообщили, что Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа до 27 апреля. Российские перевозчики должны вернуть на родину сограждан из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Всего за прошедший месяц в Россию вернулись более 170 тыс. отечественных путешественников, в частности с 13 по 21 апреля всего было выполнено 19 вывозных рейсов.

Отечественные авиакомпании должны были вывезти до 21 апреля сограждан из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за границей. На сегодняшний день находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, нужно заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

Россия полностью ограничила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Разрешены только рейсы, которые возвращают россиян домой.

Согласно данным статистического портала Worldometer на 23 апреля, в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев коронавируса, умерли более 184 тыс. пациентов, вылечились — 721 тыс.