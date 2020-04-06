Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило приказ о проведении эксперимента по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства в понедельник, 6 апреля.

«Поддержать инициативу операторов связи и провести эксперимент по оказанию гражданам РФ на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ для использования социально значимых информационных ресурсов с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года», ― говорится в приказе.

Отмечается, что добровольными участниками эксперимента стали МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком» и «ЭР-Телеком».

В послании Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин поручил подготовить все необходимое для реализации проекта «Доступный интернет». На совещании Минкомсвязи 21 января было решено сделать доступ бесплатным с 1 марта текущего года.

Проект «Доступный интернет» подразумевает предоставление абонентам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. Перечень разделен на четыре категории: государственные информресурсы, соцсети, почтовые сервисы и другие сайты. Ожидается, что список будет пополняться.