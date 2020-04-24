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Вывозные рейсы для россиян из фиджийского Нанди и тайского Пхукета предварительно запланированы на 26 апреля, рейс из вьетнамского города Камрань запланирован на 27 апреля, сообщает в Telegram-канале Минкомсвязь РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва рассчитывает на оперативное взаимодействие с властями Фиджи по вопросу вывоза россиян.

«Вылет рейса № UTA9005 Нанди (Фиджи) — Денпасар — Бангкок — Сургут запланирован на 26 апреля в 23.35 (местное время)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, "вылет рейса № SBI5712 Пхукет — Новосибирск на 26 апреля в 4.55 (местное время)".

Также отмечается, что рейс № SBI5784 Камрань — Новосибирск —Иркутск запланирован на 27 апреля в 9.05 по местному времени.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

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