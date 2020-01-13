Бизнес предложил Минкомсвязи внести в отраслевое законодательство изменения, легализующие использование виртуальных SIM-карт (eSIM). Об этом «Известиям» рассказали сотрудники трех компаний, участвовавших в совещании с профильными ведомствами.

eSIM — встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение в перспективе можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении оператора.

Полную версию материала читайте в номере газеты «Известия» от 14 января 2020 года