Сотрудники Минкомсвязи начали проверку сообщений СМИ о возможных утечках данных из системы портала госуслуг. Об этом сообщили в воскресенье, 29 декабря, в ведомстве.

«В настоящий момент системы работают в штатном режиме», — цитирует «РИА Новости» сообщение министерства.

Ранее в воскресенье «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DeviceLock сообщил о наличии в открытом доступе персональных данных пользователей портала госуслуг одного из российских регионов.

По данным «Газеты.ру», речь идет о Ханты-Мансийском автономном округе. Доступны не только фамилии, имена и отчества пользователей, но и номера телефонов, данные о детях, номера ИНН и СНИЛС.

В уходящем году в открытом доступе оказалось более 14 млрд записей данных пользователей по всему миру. Это вдвое больше, чем в 2018-м, рассказали ранее в декабре «Известиям» аналитики компании InfoWatch.