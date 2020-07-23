Минкомсвязь запланировала создание единой системы по сбору жалоб граждан по всей России.

Система Центров управления регионом (ЦУР) будет собирать жалобы по всем субъектам РФ и направлять их в соответствующие структуры.

Ведомство предложило включить систему ЦУР в федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика». На эту программу Минкомсвязь намерена потратить 26 млрд рублей, сообщают «Известия».

Предполагается, что жалобы будут собираться с официальных порталов, сайтов государственных услуг, горячих линий, а также сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Затем они будут распределяться по соответствующим структурам: в федеральные и региональные органы власти, государственные и муниципальные учреждения, органы местного самоуправления и другие.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина предложила 30 января 2020 года во время заседания Совета по развитию местного самоуправления распространить систему по сбору жалоб граждан по всей России, и инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил организовать ЦУР по всей стране.

Сейчас проект находится на стадии согласования финансирования с другими ведомствами.

Как отмечает портал «Известия», россияне смогут оставить в региональном центре жалобы о сложностях с записью ко врачу или в образовательные учреждения, плохом состоянии дорог, некачественном обслуживании объектов ЖКХ, уборке мусора и по поводу других проблем.

Как писал NEWS.ru ранее, в 2019 году в Московской области стартовал проект «Умные города». В него вошло создание муниципальных центров управления регионом.