Минивэн SsangYong Stavic Вместительный минивэн Rodius корейской марки SsangYong, который фигурировал на отечественном рынке до 2017 г., большим спросом не отличался, однако экстравагантный его дизайн был взят на заметку.

Весна 2018 года ознаменовалась выходом нового поколения автомобиля. Сменилось и название модели: в Корее новый минивэн известен как Korando Turismo, европейское наименование – Stavic.

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Несмотря на прежние габариты и техническое оснащение, автомобиль получил совершенно новый облик.

Производитель будет комплектовать SsangYong Stavic 2-литровым турбированным 149-сильным дизельным мотором либо 3,2-литровой 220-сильной бензиновой рядной «шестеркой».

Дизельная версия может быть заднеприводной или иметь подключаемый полный привод. Бензиновая модификация минивэна будет исключительно полноприводной. Доступные варианты трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» либо 5-ступенчатный «автомат».

В салоне автомобиля имеется семь посадочных мест. На корейском рынке представлены 11-местные модификации минивэна, вмещающие 4 ряда сидений.

Официальные дилеры корейской компании уже принимают заказы на SsangYong Stavic, несмотря на то, что поставки автомобилей начнутся не ранее октября.1 млн 29 тыс. руб. – такова базовая стоимость заднеприводной дизельной версии с МКПП.

За эту цену потенциальный покупатель получит две подушки безопасности, ABS, подогрев передних сидений, кондиционер, легкосплавные диски. Доплатив 60 тысяч, можно получить автомобиль с автоматической трансмиссией. Укомплектованный «автоматом» полноприводный «дизель» оценен в 1 млн 159 тыс. руб.

Машина с бензиновым агрегатом доступна только в полноприводной версии с АКПП, стоимость её составляет 1 млн 459 тыс. руб.

SsangYong Stavic станет самым габаритным на сегодняшний день минивэном на отечественном рынке, превзойдя Ford Galaxy, Dodge Journey и Seat Alhambra.

Маркетологи российского представительства SsangYong позиционируют модель Stavic в качестве внедорожника, пытаясь тем самым привлечь к автомобилю больший интерес со стороны покупателей.