Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду обсудит по телефону с министром общественного здравоохранения Катара Хананом аль-Кувари ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр общественного здравоохранения Катара Ханан аль-Кувари в среду по телефону обсудят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции»,- сказал Кузнецов Mpravda.com.

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