Российские министры и руководители контролирующих органов власти рассказали, как собираются встретить Новый год.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева отметит праздник в компании близких друзей, с которыми общается много лет.

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«Я дружу свыше сорока лет с девочками, которые уже давным-давно стали взрослыми бабушками и тетями, с их семьями… Это просто мои друзья, которые сопровождают меня всю жизнь», — рассказала Васильева Life.

Семья и близкие вице-премьера РФ Татьяны Голиковой встретят Новый год за городом. Главное новогоднее пожелание члена правительства — «чтобы у близких все было хорошо, чтобы они были здоровы и счастливы».

Новый год для вице-премьера РФ Дмитрия Козака — исключительно семейный праздник, отмечает Ura.ru.

«Обычно кто-то из близкого круга одевается в Деда Мороза и раздает подарки. Но все, конечно, знают, кто это», — поделился семейными традициями политик.

Глава счетной палаты Алексей Кудрин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр промышленности и торговли Денис Мантуров отправятся в туристические поездки. Кудрин собирается на море в Геленджик. Скворцова не уточнила новогодний маршрут, отметив, что поездка будет семейной. Мантуров перед самым Новым годом собирается в Калужскую область, а все каникулы проведет в столице.

Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал НСН о традициях празднования Нового года первыми лицами страны.

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