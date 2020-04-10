Замглавы правительства Коми и министром здравоохранения республики назначена Виктория Филин. Соответствующее распоряжение врио главы республики Владимира Уйбы опубликовано на сайте правительства региона.

В правительстве Филин будет курировать отрасль здравоохранения и социальные вопросы.

Ранее Виктория Филин была главой центральной медико-санитарной части № 38 ФМБА России в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

Прежний глава минздрава республики Дмитрий Березин покинул должность ранее 10 апреля. О его грядущей отставке СМИ сообщали несколько дней назад, сам Березин подтверждал эту информацию.

2 апреля о своей отставке объявил Сергей Гапликов, возглавлявший Республику Коми с 2015 года.

1 апреля стало известно, что более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара заразилась коронавирусом. Источником заражения, как писала «Газета.ру», мог стать врач, дети которого недавно вернулись из Европы.

Также в апреле в Коми были зафиксированы нарушения противоэпидемических мероприятий.

С 31 марта по 12 апреля в Коми введен режим самоизоляции для всех жителей для борьбы с распространением коронавируса.

По данным на 10 апреля, в республике 208 зараженных коронавирусом человек, трое умерли. Всего в России в России число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.