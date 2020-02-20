Материнский капитал чаще всего используют для решения жилищных проблем. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

На жилье тратится более 80% денежных средств материнского капитала, подчеркнул министр.

Комментируя действующую в России программу поддержки молодых семей, министр назвал ее эффективной и хорошим стимулом в решении демографической задачи.

В этом году на программу выделено около 6 млрд рублей, отметил Якушев.

Подробнее читайте в материале «Известий» 21 февраля.