Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря ростовской администрации.

Отмечается, что сейчас Быковская находится в реанимации.

По данным местных СМИ, ее состояние оценивается как стабильное. Журналисты выяснили, что сердечный приступ у министра произошел, когда она находилась на рабочем месте.

Других подробностей пока не сообщается.

19 апреля сообщалось, что в городе Шахты (Ростовская область) пациент с коронавирусом сбежал из больницы.