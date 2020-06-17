Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок высоко оценил работу ученых, занимавшихся исследованиями стероида дексаметазона, который может помочь в лечении COVID-19.

«Ученые проделали великолепную работу… Это действительно очень хороший прогресс, это одна из лучших новостей из всех, что мы получали за весь период этого кризиса», — заявил Хэнкок в эфире телеканала Sky News.

Он добавил, что на исследования препарата ушли 25 миллионов фунтов стерлингов (более 31,3 миллиона долларов).

Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний препарата.