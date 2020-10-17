Министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил с критикой нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, обвинив звезду в нарушении протокола по сдерживанию коронавирусной инфекции.

35-летний футболист отправился в расположение сборной Португалии, где сдал положительный тест на COVID-19 и вернулся в Турин. При этом он проигнорировал требования режима самоизоляции, в котором находился «Ювентус» из-за двух случаев заболевания среди сотрудников клуба.

Министр пожелал Криштиану скорейшего выздоровления, но отчитал футболиста за нарушение правил карантина и неуважение к органам здравоохранения Турина

«Некоторые игроки полагают, что известность и талант позволяют им делать то, что не позволено другим, быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и врать. Напротив, чем более популярной и влиятельной является персона, тем больше с нее спрос, тем более ответственно она должна относится к своим поступкам и словам», — цитирует Спадафору Football Italia.

Minister of Sport Vincenzo Spadafora responds to #Juventus forward Cristiano Ronaldo, saying the star ‘should feel the responsibility to set a good example’. #SerieA #Portugal #Calcio #CR7 #Coronavirus #COVID19 https://t.co/fwfnEP9S2P pic.twitter.com/RtadWhBU9I — footballitalia (@footballitalia) October 16, 2020

Роналду не менее жестко ответил на обвинения Спадафоры.

«Я соблюдаю протокол, я его не нарушал, это ложь. Я вернулся в Италию на самолете скорой помощи и ни с кем не контактировал, даже в Турине. Моя семья находится на другом этаже дома, мы не контактируем», — заявил Роналду в Instagram.