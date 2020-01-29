Министр связи Максут Шадаев намерен открыть доступ к персональным данным россиян сотрудникам силовых органов. Данные, которые сейчас можно получить только по запросу через суд, предлагается предоставить для оперативно-разыскной деятельности.

Об этом сообщает газета «Ведомости».

Доступ в онлайн-режиме силовикам хотят разрешить к 2024 году. Такое предложение содержалось в презентации Шадаева, которую он представил на заседании рабочей группы Госсовета.

В рамках оперативно-розыскной деятельности силовики смогут получать государственные данные, данные банков, операторов мобильной связи и интернет-связи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество выпустило рекомендации о том, как уберечь персональные данные от мошенников. По мнению специалистов, при переводе денежных средств в Сети в первую очередь необходимо проверять дату регистрации домена. В этом помогут Whois-сервисы. В случае если домен зарегистрирован менее чем две недели назад, лучше не вводить свои платёжные данные на данном сайте.

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