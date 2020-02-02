Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал в интервью «Известиям» о влиянии коронавируса на экономику ДФО и развитие региона.

По его словам, главным приоритетом в сложившейся ситуации была защита интересов людей и допустить распространение коронавируса на территории России было нельзя. Козлов отметил, что контроль за ситуацией осуществляется на самом высоком уровне, в том числе председателем правительства Михаилом Мишустиным и президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр также выразил уверенность в том, что «всё будет сделано по максимуму, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории России».

Также Козлов прокомментировал решение премьер-министра России закрыть границы на Дальнем Востоке с Китаем. По его словам, перед людьми, которые осуществляли закрытие пунктов пропуска, стояла важная и ответственная задача.

«Нужно делать это не нормативно, а незамедлительно, быстро. Это уже не экономика, а жизни людей. И я уверен, что те органы и службы, которым сегодня это поручено, под председательством премьера и всех ответственных лиц с этой задачей справятся», — добавил министр.

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«Это уже не экономика, а жизни людей»