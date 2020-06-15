Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев находится на режиме самоизоляции в связи с подготовкой к визиту в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, сообщила пресс-служба министерства.

«В связи с предстоящим участием в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Москве, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев с 11 июня 2020 года перешел на режим самоизоляции», — говорится в сообщении на сайте Минобороны, опубликованном в понедельник.

В пресс-релизе отмечается, что праздничные мероприятия министр обороны Казахстана посетит по приглашению своего российского коллеги генерала армии Сергея Шойгу.

Согласно сообщению, меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также состояния санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Министр обороны находится на рабочем месте. При этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными. Руководство деятельностью министерства обороны и вооруженных сил осуществляется по телефону и посредством видеоконференцсвязи», — подчеркивается в сообщении.

В период самоизоляции с министром обороны проводятся необходимые диагностические мероприятия. Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки.