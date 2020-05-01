Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ушел на самоизоляцию, сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы министерства Екатерина Толасова.

По ее словам, в настоящее время глава ведомства работает на удалённом режиме. При этом она не уточнила причины такого решения, а также другие подробности рабочего графика руководителя Миннауки в последние дни.

Вместе с тем, по словам близкого к министерству источника, COVID-19 заболел один из сотрудников ведомства, что и стало причиной самоизоляции Фалькова.

1 мая в Минстрое «Известиям» сообщили, что состояние министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, госпитализированного 1 мая с коронавирусом, нормальное, он находится на связи с коллегами. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин.

Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Глава правительства также ушел на самоизоляцию. Его обязанности временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По данным на 1 мая, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом, скончались более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 13 тыс.

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