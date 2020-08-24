Министр жилищно-коммунального хозяйства Белоруссии Андрей Хмель призвал сотрудников сферы ЖКХ трезво оценивать происходящие события в стране и любые вопросы решать цивилизованно и без провокаций.

По словам Хмеля, сегодня Белоруссия переживает не самый простой период в своей истории, а напряженная обстановка на некоторых предприятиях, общественные волнения, которые прошли на улицах городов и сел, в той или иной степени затрагивают каждого человека. Как отметил министр ЖКХ, информационная насыщенность общества, нескончаемый поток новостей в соцсетях, по его словам, зачастую не достоверных, «ведет к риску принятия неверных решений, которые могут негативно отразиться на отношениях в семье, трудовом коллективе либо повлечь другие более серьезные последствия».

«Именно поэтому министерство жилищно-коммунального хозяйства республики Беларусь, относясь с уважением ко всем гражданам нашей страны, призывает разумно и трезво оценивать происходящие события и любые возникающие проблемные вопросы решать цивилизованно – без необдуманных действий, и тем более провокаций», — говорится в заявлении Хмеля, опубликованном на сайте ведомства.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.