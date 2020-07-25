Главный министр индийского штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чаухан заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу в столице штата, городе Бхопала.

«Мои дорогие соотечественники, у меня были симптомы COVID-19, и после теста мои результаты оказались положительными. Я следую всем рекомендациям и буду находиться в карантине в соответствии с рекомендациями врача», — написал Чаухан в Twitter.

Он также призвал коллег принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать заражения, а тех, кто с ним контактировал, — сдать анализы.

«Я призываю жителей моего штата быть осторожными, просто небольшая неосторожность вызывает коронавирус. Я приложил все усилия, чтобы избежать вируса, но люди встречались со мной по многим вопросам», — добавил министр.

Согласно последним данным, в штате Мадхья-Прадеш зарегистрировано более 26 тысяч случаев заболевания COVID-19, в больницах находятся более 7,5 тысячи человек.

Всего в Индии выявлено более 1,3 миллиона случаев коронавируса, лечение проходят более 456 тысяч человек, скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 31 тысячи человек.