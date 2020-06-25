Министр финансов Мексики Артуро Эррера сообщил, что его проба на коронавирус дала положительный результат и он продолжит работу в режиме самоизоляции.

«Мне только что сообщили о положительном результате моего теста на COVID-19. Проявились незначительные симптомы. С настоящего момента буду находиться на карантине и продолжу работать из дома», — написал он в своем Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Мексике число случаев COVID-19 приблизилось к 200 тысячам, из них более 24 тысяч — с летальным исходом.