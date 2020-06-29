Министр финансов Ливана Гази Вазги принял отставку генерального директора министерства финансов страны Алана Бивани, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Ранее Бивани сообщил телеканалу «Аль-Джадид», что подает в отставку из-за несогласия с политикой правительства.

«Министр финансов Вазни принял отставку генерального директора минфина Алана Бивани», — пишет агентство.

Бивани проработал на своей должности с 2000 года и входил в рабочую группу от Ливана на переговорах с Международным валютным фондом по стратегии выхода из кризиса.