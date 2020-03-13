Министерство спорта РФ создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе ведомства.

Целью штаба является оперативное реагирование на ситуацию, а также взаимодействие по данному вопросу с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, с общероссийскими спортивными федерациями.

На сайте Минспорта появился соответствующий раздел, где будет публиковаться актуальная информация о переносе и отмене спортивных мероприятий.

Ранее в этот день сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось с 34 до 45. Отмечается, что инфицированные посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны в последние две недели (Италия, Франция, Австрия). При этом один случай выявлен после контактов с ранее заболевшими. Проводятся лабораторные обследования.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 131 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения числа смертей в затронутых вирусом странах.