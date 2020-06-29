Зачем нужны прогнозы: чтобы предвидеть будущие риски или приближать будущее, заранее готовясь к его наступлению? Если предоставить ответ на поставленный вопрос Минфину, то ни для того, ни для другого. Все куда прозаичнее. Ведомство Антона Силуанова будущее интересует постольку-поскольку: для него главное — соответствие будущих бюджетных доходов тем расходам, которые необходимы Минфину. Но, похоже, будущее, нарисованное Минэкономразвития, Минфин не устраивает — доходов не хватает.

Итоговые цифры роста российской экономики, на которые вышли прогнозисты Минэкономразвития, опять не удовлетворили Минфин. Проблема в том, что после неминуемого сжатия бюджета в 2020 году Минфин рассчитывает на заметный рост бюджетных расходов, чему должен соответствовать рост экономики. Суть позиции Минфина — именно в этом: не столько бюджет должен соответствовать состоянию экономики, сколько, наоборот, экономика должна соответствовать бюджетным планам.

Минэкономразвития, однако, и так старалось как могло. В последней версии прогноза падение ВВП в 2020 году составит не 5%, как в предыдущем варианте, а 4,8%. Рост экономики в 2021 году теперь оценивается в 3,2%, а не в 2,8%, но с ролью «золотой рыбки», способной хоть и не с первого раза удовлетворить хозяйку разбитого корыта, подчиненные Максима Решетникова все равно не справились.

В фильме «День выборов-2» один из героев оправдывает свое участие в выборной кампании тем, что деньги, которые заработает, он уже потратил. Минфин недалеко ушел от этой позиции. Но если прогноз будет подгоняться под бюджет, а не наоборот, то все мы, фигурально говоря, будем жить в нарисованном бюджетном доме. Зато Минфин сможет доложить, что бюджет справится с новыми обязательствами, которые не устает добавлять президент. Тот, кто сказал: «Управлять — значит предвидеть», плохо знал аппаратные нравы и обычаи.

Кроме них есть и театральные обычаи. Встречаются даже «театральные» дни. О закулисном споре Минфина с Минэкономразвития стало известно на прошлой неделе. Вторым актом той же пьесы вскоре стали публикации о выступлении председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В развернувшемся споре она заочно выступила третейским судьей, еще раз огласив прогноз ЦБ. На Неглинной в 2020 году ждут падения российской экономики на 4–6%, а в 2021 году — роста на 2,8–4,8%. По сути, вилки ЦБ хорошо смотрятся в руках Минфина. Банк России демонстрирует больший запас оптимизма, чем Минэкономразвития.

Но какая же пьеса без третьего акта! Он и состоялся. Без него картина будущего российской экономики с вытекающими бюджетными доходами и соответствующими расходами была бы однобокой. Нить интриги осталась бы ненатянутой — все соревновались друг с другом в оптимизме, который уже от этого выглядел бы натужным.

Третий акт обострил интригу до предела, предоставив возможность взглянуть на происходящее на сцене с другой стороны. Агентство Bloomberg рассказало о вероятном приближении второй волны коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, 21 июня был установлен рекорд по суточной прибавке заболевших COVID-19 в мире. Ситуация обострилась в США, высокий риск сохраняется для Германии, Австралии и других развитых экономик. В развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, пандемия продолжает набирать обороты. Что это значит для экономики, мы уже знаем.

Но вот напоминание: по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в случае повторной вспышки пандемии экономика России снизится в 2020 году на 8–10%. Тогда все споры Минфина с Минэкономразвития станут прошлогодним снегом.

Что настораживает, прогноз Минэкономразвития вторая волна коронавируса обошла. Прогноз, как и у Минфина, не про риски, которые несет будущее.