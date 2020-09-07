Минфин РФ в августе 2020 года направил 3,556 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, говорится в сообщении министерства.

«В августе 2020 г. в соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. № 1387 «О Порядке проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния» часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 21,4 млн долл. США, 18,0 млн евро и 3,6 млн фунтов стерлингов была реализована за 3 556,1 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — указывается в сообщении.

Замминистра финансов Владимир Колычев в июле говорил, что дефицит бюджета РФ в текущем году будет около 5% ВВП, при этом из ФНБ Минфин планирует потратить только 250-300 миллиардов рублей, а основную часть будет покрывать за счет заимствований.