В Министерстве финансов разъяснили собственную инициативу о конфискации банковских вкладов россиян, которых уличили в незаконных доходах, и передаче этих средств в Пенсионный фонд России. В ведомстве пояснили, что поправки нужны лишь для для синхронизации с нормами Бюджетного кодекса.

В Минфине указали, что с помощью поправок планируется устранить законодательные пробелы. В частности, в Гражданский кодекс планируется внести уточнения, что конфисковать в пользу ПФР могут не только имущество коррупционеров, но и незаконно полученные деньги.

"По сути — это техническая правка", — заявили в министерстве РИА Новости.

Ранее стало известно, что Минфин предложил конфисковывать подозрительные сбережения россиян и перечислять их в Пенсионный фонд. Это произойдет в том случае, если владельцы капитала не смогут доказать законность его приобретения.

По существующему законодательству, в пользу государства изымается только имущество, если выясняется, что оно было приобретено на неподтвержденные доходы. В текущем году ПФР получил 21,4 миллиарда рублей от продажи имущества, конфискованного у коррупционеров.

Изначально в Минфине не уточнили, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение. Если верить последнему комментарию ведомства, то в этой части изменений не предполагается.

Новые нормы могут вступить в силу до конца года. При этом конфискацию распространят на всех граждан, а не только на госслужащих.