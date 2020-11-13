Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут вкладываться в драгметаллы, прежде всего золото, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроект предусматривает внесение… изменения, направленного на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными «защитными» активами, прежде всего золота, доля которого в международных резервах Банка России по состоянию на 1 ноября 2020 года составила около четверти всех вложений (23,8%)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что это изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда и поддержано Минэкономразвития и Банком России.

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