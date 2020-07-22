Минфин предлагает с 1 января 2021 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку до 238 с 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — до 446 с 433 рублей, на бренди — до 324 с 315 рублей. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции: на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка — в размере 324 рублей за 0,5 литра готовой продукции; на коньяк — в размере 446 рублей за 0,5 литра готовой продукции», — говорится в документе.

Согласно документу, МРЦ на водку вырастут до 238 рублей.