Денежные средства, полученные незаконным путем, в Минфине предложили переводить в Пенсионный фонд России (ПФР).

По существующему законодательству, сейчас в казну могут конфисковать только имущество, приобретённое на неподтвержденные доходы. В пресс-службе ведомства сообщили, что соответствующие поправки внесены для рассмотрения в Государственную Думу.

Закон о конфискации денег в пользу ПФР был принят в 2018 году. В 2020 году впервые произошел прецедент, когда ПФФР получил средства за конфискованную у чиновников недвижимость, об этом сообщают «Известия». По информации генпрокурора Игоря Краснова ПФР уже пополнился 21,4 млрд руб за счет таких переводов.

Ранее вышел ряд сообщений, что на дополнительные единовременные выплаты всем пенсионерам по 15 тыс рублей, предложенные членом Общественной палаты Султаном Хамзаевым за то, что они пережили пандемию коронавируса, нет средств. Они не закладывались ни в федеральный бюджет, ни в Пенсионный фонд.