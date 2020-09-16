Минфин России предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, проект изменений в Налоговый кодекс обсуждался 15 сентября на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Отмечается, что его основная часть посвящена поправкам в налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, но в проекте также появилось положение, которое увеличивает налог на добычу удобрений и некоторых руд, причём сразу в 3,5 раза.

При этом, как отмечают источники газеты, знакомые с ситуацией, Минфин готовил эти предложения «фактически секретно». И, по словам собеседников издания, правительство собиралось рассмотреть законопроект о налоговых изменениях на заседании сегодня, 16 сентября, и немедленно направить его в Госдуму, однако теперь, возможно, эти сроки будут сдвинуты.

Как пишет газета, документ предполагает, что с 1 января 2021 года будет применяться «рентный коэффициент» 3,5 к ставке НДПИ на калийные соли (сейчас — 3,8% от стоимости продажи) и апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, а также горнорудное неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%) и железную руду (4,8%).

Таким образом, предлагаемое повышение налога коснется всех видов твердых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и «общераспространенного сырья». И, по оценке издания, нововведение в первую очередь повлияет на таких крупных производителей удобрений, как «Уралкалий», «Фосагро» и «Еврохим», и металлургов — ГМК «Норильский никель», «Русал», НЛМК.

Эксперты, высказавшиеся участники рынка и источники издания, близкие к рынку, ожидаемо не поддерживают такую инициативу. В Минфине, Российской ассоциации производителей удобрений и химических компаниях не стали комментировать ситуацию.