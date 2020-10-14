Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 29017 с погашением в августе 2032 года на рекордные 350,629 миллиарда рублей при спросе в 377,619 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 94,188% от номинала, средневзвешенная цена — 94,2305% от номинала. Выручка от размещения составила 330,4 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме остатков.