Министерство финансов РФ подготовило новые предложения по оптимизации бюджета. На этот раз ведомство заинтересовали расходы на вооруженные силы. В списке предложений — сокращение численности войск, увеличение необходимого для выхода на пенсию срока выслуги лет, отмена индексации пенсионных выплат, а также экономия на питании. Источники в Минобороны РФ подтвердили журналистам, что получили предложения Минфина и сейчас изучают их.

«Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек, то есть речь идет о ликвидации порядка 100 тыс. должностей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Провести сокращение предлагается за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач. К таким авторы инициативы относят медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков. Также ведомство хочет увеличить сроки носки вещей или заменить его выдачу денежными компенсациями. При досрочном расторжении контракта солдат должен будет возместить стоимость формы «пропорционально сроку носки». Также министерство считает возможным сэкономить на еде. Обеспечивать питанием контрактников предлагается только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

Что касается пенсий, документ содержит идею исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличить срок выслуги для начисления пенсии. Сейчас он составляет 20 лет, включая время обучения в военном вузе. Минфин предлагает увеличить этот срок до 25 лет, исключив из этого срока период учебы.