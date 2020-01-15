Министерство финансов РФ поддержало инициативу создания института частных приставов и предложило выработать предложения по его поэтапному внедрению. Об этом говорится в обзоре бюджетных расходов Федеральной службы судебных приставов (ФССП), опубликованном на едином портале бюджетной системы России.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», — сказано в документе.

Отмечается, что внедрение института позволит сократить нагрузку на действующих судебных приставов без увеличения штата, а также повысит результативность функционирования системы принудительного исполнения в целом.

На первоначальном этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а взыскание задолженности с госорганов и физических лиц останется в сфере ведения ФССП.

Подчеркивается, что в России уже есть опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему принудительного исполнения. В частности, функционируют институт частного сыска, а с июля 2016 года — коллекторские организации.

«Однако ввиду недостаточного их развития они не позволяют в полной мере повысить результативность функционирования системы принудительного исполнения в целом при сохранении текущего уровня финансирования, так и экономию бюджетных средств на ее функционирование при сохранении аналогичных показателей результативности», — отмечается в документе.

1 января президент России Владимир Путин утвердил новую структуру ФССП. Указ устанавливает максимальное количество высших начальствующих должностей ФСПП — 48.