В правительстве открестились от идеи спасти российский бюджет с помощью принудительного изъятия накоплений граждан. Об этом замминистра финансов Тимур Максимов заявил на пресс-конференции, посвященной старту продаж нового выпуска «народных» облигаций федерального займа.

Максимов предположил, что слухи об изъятии накоплений появились на фоне «кризисных явлений» в российской экономике, вызванных пандемией коронавируса. Чиновник заверил, что сама идея никогда и ни на каком уровне не обсуждалась в правительстве.

«Мы не рассматриваем для себя такую возможность как принудительное какое-то использование накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета», — цитирует Максимова ТАСС.

Замглавы Минфина подчеркнул, что в правительстве не собираются искать «нерыночные формы изъятия сбережений», а все разговоры об этом следует расценивать как спекуляцию.

Что касается облигаций федерального займа, то с их помощью власти хотят дать гражданам наиболее доходный и удобный для них инструмент инвестирования, пояснил чиновник.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность деноминации рубля. Она указала, что идея не имеет под собой оснований, поскольку в стране «с номиналами купюр все порядке». С инициативой провести деноминацию российской валюты в 100 раз на прошлой неделе выступил известный аналитик Александр Разуваев.