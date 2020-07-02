Дефицит бюджета РФ в текущем году будет около 5% ВВП, если антикризисный пакет правительства будет реализован полностью, а цена нефти сохранится на нынешнем уровне — то есть около 39 долларов за баррель, при этом из ФНБ Минфин планирует потратить только 250-300 миллиардов рублей, а основную часть будет покрывать за счет заимствований, заявил журналистам замминистра финансов России Владимир Колычев.

«В целом по бюджетным цифрам, если будет полностью исполнен антикризисный пакет (то есть обращаемость по всем мерам, которые предусмотрены, будет 100%-ной — некоторые меры более популярны, некоторые менее, поэтому в среднем по больнице так не будет, наверное), то есть если будут полностью задействованы утвержденные расходы при текущем уровне цен на нефть — 39 долларов баррель в среднем по году, то общий объем дефицита может составить порядка 5%. Возможно будет поменьше», — сказал Колычев.

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Минфин видит, что, судя по фактической динамике поступления ненефтегазовых доходов и по тому, как развивается экономика в целом, ситуация складывается лучше, чем ожидалось.

«Поэтому 5% ВВП — это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета», — уточнил он.

Основным источником финансирования дефицита бюджета в текущем году, по словам Колычева, должны стать заимствования, использование ФНБ будет небольшим.

«В целом за год при таком прогнозе цен на нефть получается порядка 250-300 миллиардов (рублей — ред.) использования ФНБ. Остальные источники — это привлечение займов», — сказал он.

«Общий дефицита бюджета — около 5% ВВП. Примерно на такой объём заимствований в валовом выражении мы и ориентируемся», — сказал замминистра.

Он уточнил, что в абсолютных цифрах это будет около 5 триллионов рублей.

В действующем законе о бюджете валовый объем заимствований Минфина на внутреннем рынке в 2020 году был запланировал на уроне 2,3 триллиона рублей, а чистая сумма привлечения составляет 1,7 триллиона рублей. Принимая решение об источниках финансирования дефицита, Минфин, по словам Колычева, исходил из того, что в период циклического спада, независимо от его причины, спрос на кредитование со стороны частного сектора снижается. Кроме того, банкам также комфортнее принимать на себя суверенный, а не корпоративный риск. В таких условиях, по его словам, стоимость займов не увеличится. Так, во втором квартале, несмотря на значительное увеличение предложения ОФЗ, процентные ставки в среднем по экономике не выросли, а даже немного снизились.

Альтернативным вариантом, по словам Колычева, является использование средств ФНБ, однако это привело бы к нарушению бюджетного правила и дисбалансу в экономике.

«Если тратить ФНБ — курс валюты будет зависеть от таких решений. А сейчас механизм операций на открытом рынке жёстко привязан к динамике цен не нефть, и этим компенсируется виляние цен на нефть и на курсовые соотношения, и на инфляцию, и на процентные ставки в экономике», — пояснил он.

По его словам, расходы бюджета РФ в 2020 году с учетом всех мер по противодействию распространению коронавируса и поддержке экономики и населения могут превысить 23 триллиона рублей против утвержденных 19,7 триллиона рублей.

В действующем законе о бюджете предельный объем расходов составляет 19,7 триллиона рублей. Часть расходов бюджета была перенесена с прошлого года — это еще порядка 960 миллиардов. А объем всех связанных с коронавирусом мер, по его словам, оценивается еще в порядка 4 триллиона рублей.

«Если мы все вместе почитаем, с перенесенными расходами и антикризисными расходами — то выходит больше 23 триллионов. Наверное, как обычно ситуация складывается, часть расходов будет недоисполнена утверждённая, и возможно, цифра будет поменьше. Насколько — сложно сказать», — заявил Колычев.

Он напомнил, что в прошлом году объем неисполненных расходов превысил триллион рублей. При этом замминистра признал, что в текущем году эта сумма будет меньше.

«Как мы знаем, не всегда все утвержденные расходы используются, какая-то часть из них по объективным причинам переносится — контрактуемые обязательства. Но мы, естественно, настраиваем все ведомства на то, что именно в этот год, когда частный спрос проседает, спрос со стороны государства, особенно то, что утверждено бюджетом, лучше использовать по полной, чтобы поддержать экономику», — подчеркнул он.

Потери федерального бюджета РФ от ограничений, введенных в связи с коронавирусом, превысили 1 триллион рублей, сообщил замминистра.

«Больше триллиона», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об эффекте карантина на доходы бюджета.

Замминистра пояснил, что речь идет о потерях именно от снижения активности в экономике, не учитывая предоставленные бизнесу отсрочки по уплате налоговых платежей.