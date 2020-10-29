Минфин РФ не исключил возможности размещения еврооблигаций в текущем году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Что касается евробондов, мы закладываем в бюджет стандартную величину — $3 млрд Правда, у нас на долларовые заимствования сейчас ограничения введены, поэтому если и будем выходить на внешние рынки, то, безусловно, скорее всего, это будут еврооблигации. Кстати говоря, и в текущем году мы не закрываем еще окно для такого выхода, поэтому рассматриваем и в текущем году такие возможности», — отметил Силуанов.

По его словам, возможность размещения еврооблигаций будет зависеть от ситуации в мировой экономике.