Минфин назвал возможные плюсы и минусы появления цифрового рубля, пишут «Известия». К его преимуществам в ведомстве отнесли снижение стоимости трансакций, а также объема нагрузки на банки и платежные системы; расширение возможностей осуществления трансграничных платежей; снижение зависимости от доллара и, как следствие, уменьшение подверженности санкциям со стороны третьих стран. К возможным рискам реализации проекта, которые необходимо нивелировать, отметили отсутствие обеспечения; высокую волатильность; использование в противоправных целях.

Для недопущения возможной дестабилизации экономики и роста социальной напряженности цифровой рубль должен быть обеспечен, а трансакции с его использованием — контролироваться, подчеркнули в пресс-службе Минфина. Там добавили, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято. Введение цифрового рубля потребует создания специальной платежной инфраструктуры и новых видов сервисов. За основу следует принять профильные рекомендации ФАТФ по вопросу цифровых активов, считают в Минфине.

По словам экспертов, основной плюс ограничения оборота наличных с точки зрения властей — уменьшение числа финансовых преступлений. Сумму электронных платежей проще отследить, проконтролировать, передать информацию фискальным органам и начислить налог в соответствии с законом. Также гораздо легче выявить коррупционеров и преступников. Также управление наличностью — дорогостоящее мероприятие для монетарных властей. Физический выпуск монет и банкнот, транспортировка по всей стране, охрана требуют значительных государственных расходов, считают эксперты. По их мнению, цифровой рубль вряд ли поспособствует дедолларизации российской экономики — пока курс российской нацвалюты слабый, доллар всегда будет в приоритете.