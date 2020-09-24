Минфин может ужесточить регулирование криптовалют — министерство готовит обновление правил на основе закона «О цифровых финансовых активах», который вступит в силу с нового года, сообщает «Коммерсантъ». По новому законодательству любое лицо (физическое или юридическое), заработавшее за календарный год более 100 тысяч рублей в цифровой валюте, обязано сообщать об этом налоговой, ежегодно отчитываться об операциях с такими активами и об остатках по ним.

Опоздание будет караться штрафом в размере 30% от криптоактивов, но не менее 50 тысяч рублей. Кроме того, недекларирование криптокошелька становится уголовно наказуемым деянием — вплоть до трех лет лишения свободы или принудительных работ, если через него проходит более 1 млн в рублевом эквиваленте. Ситуацию комментирует генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров.

Дмитрий Захаров, генеральный директор Moscow Digital School:

«В российском праве уголовной ответственности для юридических лиц ранее не было. В качестве санкций там мало того что есть штрафы, штраф для юридических лиц — это обычная вещь, там есть еще и принудительные работы и арест. Вот как применять принудительные работы и арест к юридическому лицу, это не очень понятно. Я думаю, что этот законопроект — черновая версия, которую достаточно в спешном порядке разработали и направили на обсуждение, потому что очень много есть недочетов, которых, если законопроект готовится тщательно, быть в нем не может. Проблема следующая: допустим, вы не задекларировали ваш кошелек. Как налоговая узнает? В законопроекте прописали, что различные площадки, которые оказывают услуги по трейдингу, должны сообщать о ваших операциях, но у меня большие сомнения, что крупные площадки будут сообщать в Россию о различных операциях с криптовалютой, которые совершают граждане России. С другой стороны, это может сказаться так, что будут различные ограничения на торговлю криптовалютой для граждан России введены самими этими площадками. Вот недавно площадка BitMEX разослала пользователям из Украины и Белоруссии сообщение о том, что она просит их закрыть аккаунты, вывести оттуда средства полностью и запрещает им торговлю. Я думаю, что для нас примерно похожие нормы могут быть».

В случае принятия поправок первый отчет придется подать за текущий год до 30 апреля 2021 года.