Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет, пишут «Известия». Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы. На 1 июля объем госдолга составил 14,8 трлн рублей, из которых 11,2 трлн — внутренние обязательства, а еще 3,6 трлн — внешние. Это примерно 13% ВВП, если сравнивать сумму обязательств с показателями, предусмотренными последней редакцией закона о бюджете, принятом до пандемии. Согласно ему, ВВП на 2020 год оценивался на уровне 113 трлн рублей. В последнем макропрогнозе Минэкономразвития показатель был скорректирован до 106 трлн рублей. Нынешний госдолг составляет примерно 14% ВВП.

К концу года госдолг может вырасти еще на 3 трлн рублей или примерно на 3 п. п. по отношению к итоговому ВВП — с нынешних 14 до 17%. Рост объема обязательств продолжится и в следующем году. Изначально на 2021-й было запланировано привлечь в чистом выражении 1,6 трлн рублей. При этом в ближайшие пять лет Минфин не собирается наращивать объем обязательств выше 20% ВВП, следует из плана его деятельности на 2020–2025 годы. Именно такой уровень ведомство считает безопасным для финансовой устойчивости.

В этом году дополнительные заимствования Минфин направит на реализацию антикризисного плана. По словам замглавы Минфина Владимира Колычева, расходы бюджета в 2020-м вырастут с изначально предусмотренных 19,7 трлн рублей до 23 трлн рублей минимум. На следующий год, согласно проекту национального плана восстановления экономики, траты казны должны сохраниться на уровне как минимум 19,7 трлн рублей. По словам экспертов, если ведомство продолжит стимулировать экономику нынешними темпами, то госдолг по отношению к ВВП может пробить планку в 20% ВВП уже в конце 2021-го — начале 2022 года. В 2021-м ведомство вернется к бюджетной консолидации и поддержка экономики будет довольно сдержанной. Поэтому порог в 20% вряд ли будет преодолен — по крайней мере в ближайшее время, считают эксперты. Из-за повышенного дефицита бюджета в 2020–2021 годах рост долга может составить более 5 п. п. ВВП, оценили эксперты. Обязательства могут быть и выше 30%, не создав при этом масштабных рисков для устойчивости бюджетной системы, считают они. По большинству метрик долговой нагрузки Россия еще очень далека от уровней, которые в мире обычно начинают считать тревожными.

В Счетной палате сообщили, что в международной практике безопасным считается уровень госдолга в пределах до 20% ВВП. Впрочем, для каждой страны он определяется индивидуально — исходя из уровня развития ее экономики и устойчивости к стрессовым ситуациям.