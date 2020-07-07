Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

«Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ. Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», — говорится в прогнозе.

«Летом 2020 года более 70 экспортных поставок СПГ из США на июнь и июль были отменены, более 40 — на август. Для сравнения 74 поставки были направлены из США в январе 2020 года», — добавляет EIA.

По оценкам EIA, в результате этих отмен объем экспорта СПГ из США в июне в среднем составлял 3,6 миллиарда кубических футов в сутки, а в июле и августе 2020 года он составит в среднем 2,2 миллиарда, что предполагает использование экспортного потенциала СПГ на 25%.

Минэнерго США ожидает, что «показатель экспорта СПГ из США начнет рост в сентябре и составит в среднем 7,1 миллиарда кубических футов в сутки начиная с декабря 2020 года-февраля 2021 года по мере того, как мировой спрос на природный газ постепенно восстановится». «Экспорт СПГ из США в течение первых четырех месяцев 2020 года в среднем составлял 7,7 миллиарда кубических футов в сутки, но снизился на 17% в период с апреля по май», — отмечает EIA.

В целом, Минэнерго США вновь ухудшило прогноз по экспорту СПГ из страны. В 2020 году ведомство ожидает роста показателя до 5,35 миллиарда кубических футов в сутки, тогда как в июне ждало 5,7 миллиарда. Прогноз на 2021 год также понижен — до 7,28 миллиарда кубических футов в сутки с ожидавшихся ранее 7,31 миллиарда. В 2019 году экспорт американского СПГ составил 4,98 миллиарда кубических футов.