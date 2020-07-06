Алексей Богдановский. Министр энергетики США Дэн Бруйетт обвинил «экологическое лобби» в том, что оно препятствует экономическому росту путем закрытия трубопроводов.

Суд в понедельник распорядился остановить работу нефтепровода Dakota Access по иску индейских племен, через чью территорию он проходит. Накануне было официально объявлено о провале проекта крупного газопровода ACP на фоне многочисленных исков.

«Экологическое лобби продолжает добиваться своего в судах с тем, чтобы контролировать и снижать экономический рост», — говорится в письменном заявлении министра.

По его словам, Dakota Access снабжает Средний Запад США доступной и недорогой нефтью, его строительство создало более 10 тысяч рабочих мест.

«К тому же закрытие (трубопровода) приведет к потере миллионов долларов в виде налогов, которые трубопровод обеспечивает каждый год. Эти деньги идут на школы, больницы и другие общественные нужды в Северной и Южной Дакоте, Айове и Иллинойсе», — сказал Бруйетт.

Компания Energy Transfer LP, оператор на севере США, заявила, что обжалует судебный запрет на работу трубопровода. Суд постановил, что выданное властями разрешение на строительство нефтепровода не соответствовало стандартам законодательства в сфере охраны природы. Более того, суд счел нарушение настолько существенным, что дальнейшую работу нефтепровода до его устранения признал невозможной. Нефтепровод предписано закрыть в течение 30 дней.

Решение суда — это очередное поражение для энергетической отрасли и администрации Дональда Трампа, стремящейся облегчить строительство энергетической инфраструктуры.