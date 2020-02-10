Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Это будет специальная электронная площадка, на которой будет вывешиваться заранее, до торгов, вся информация о задолженности по процедуре банкротства в специальном виде, где можно ее отфильтровать, понять, какие объекты и заранее подготовиться к старту торгов», — приводит его слова ТАСС.

Как он сообщил, законопроект на основе этой инициативы уже готов, а его положения могут быть включены в другой документ — о банкротстве, который готовится в настоящий момент.

Торосов допустил, что на выходе может быть создан общий проект, учитывающий все эти положения.

Эти инициативы направлены на то, чтобы с помощью голландской системы аукциона повысить процент возвратности долгов, а также на реабилитационную процедуру.

В случае принятия законопроекта у должника будет два инструмента при банкротстве: реализация имущества или реабилитация. Таким образом, предполагается отказаться от процедуры наблюдения в банкротстве в связи с тем, что зачастую она затягивается.

Замминистра добавил, что ведомство также разрабатывает механизм упрощенного банкротства для физических лиц с целью удешевления для них этой процедуры.

Ранее 10 февраля сообщалось, что количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.