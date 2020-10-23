Минэкономразвития подготовило поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые оптимизируют идентификацию физических и юридических лиц, следует из сопроводительных материалов к законопроекту, которые есть в распоряжении ТАСС.

В материалах указывается, что в настоящее время сбор сведений о клиентах участниками рынка (например лизинговыми компаниями, страховыми брокерами, операторами связи, почтой) обязателен для широкого спектра операций.

Законопроектом предлагается расширить перечень источников сведений для проведения упрощенной идентификации: в качестве дополнительного документа при упрощенной идентификации физическое лицо сможет использовать водительское удостоверение.

Кроме того, предлагается повысить с 15 тыс. до 40 тыс. рублей максимальную сумму платежа по договорам каско и ОСАГО, которая не требует проведения идентификации. Таким образом, больше людей и организаций смогут получить доступ к оплате страховки онлайн без заполнения анкет и представления дополнительных документов. В материалах отмечается, что средняя сумма страховой премии по каско и ОСАГО за 2019 год составляла 35,1 тыс. рублей и 5,4 тыс. рублей (то есть для договоров каско проблема идентификации является актуальной).

Также в случае принятия законопроекта организации смогут обновлять информацию о клиенте с помощью аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Согласно материалам, сейчас суммы штрафов за предоставление недостоверной информации о клиентах могут быть значительными. Так, например, ответственность за нарушение правил внутреннего контроля в целях исполнения требований антиотмывочного закона за непредоставление сведений может составить до 200 тыс. до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 60 суток. Обновление данных через ЕСИА позволит избежать ошибок и штрафов.