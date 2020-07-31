Минэкономразвития отклонило инициативу политика Алексея Навального о мерах поддержки россиян и бизнеса во время пандемии коронавируса. Программа под названием «5 шагов» в мае набрала более 100 тысяч верифицированных подписей граждан на портале Российской общественной инициативы (РОИ).

Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя министерства, МЭР отказалось использовать предложенные Навальным меры, поскольку уже разработало свою программу поддержки населения с учетом мнения депутатов и сенаторов, а также экспертного и делового сообщества.

По словам экспертов ведомства, в начале июля признавших «5 шагов» Навального нецелесообразной, все изложенные им меры уже были предложены президентом России Владимиром Путиным. Например, Навальный предлагал выплатить за апрель по 20 тысяч рублей каждому взрослому и по 10 тысяч каждому ребенку в качестве компенсации режима самоизоляции. В свою очередь, Путин предложил выплатить семьям с детьми до трех лет по 5 тысяч рублей в месяц, а семьям с детьми от трех до 16 лет — по 10 тысяч рублей. Также Путин пообещал ежемесячные выплаты 12 130 рублей в течение трёх месяцев людям, которые в период пандемии остались без работы.

При этом специалисты МЭР особо отметили, что размеры выплат в программе «5 шагов» не имеют «социально-справедливого» или «финансово-экономического» обоснования.

Также МЭР сочло невозможным предложение Навального отменить на время пандемии плату за ЖКХ, так как в этом случае государству придется выделять из бюджета субсидии коммунальным предприятиям. Также невозможной посчитали отмену налогов для малого бизнеса сроком на год. Эксперты МЭР заявили, что федеральный бюджет не осилит такую меру, поскольку и так по итогам 2020 года в нем образуется дефицит в 4 трлн рублей.