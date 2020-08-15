Минчане несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем в ходе массовой акции протеста в районе метро «Пушкинская» в белорусской столице, передает корреспондент Mpravda.com.

Несколько сотен человек собрались утром в субботу в районе «Пушкинской». Многие из них стоят живой цепью вдоль улицы Притыцкого, другие поднялись на прилегающий холм и сидят на нем. Собравшиеся держат в руках цветы и красно-белые флаги. Другие возлагают цветы к выходу из станции метро, где образован стихийный мемориал. На брусчатке появилась огромная белая надпись: «Не забудем».

В субботу протест «переоделся» из привычного белого цвета в черный. Если в другие дни по утрам на манифестацию выходили в основном девушки, сегодня возле «Пушкинской» собрались люди разного пола и возраста.

Неподалеку от метро «Пушкинская» в полдень пройдет прощание с погибшим мужчиной. Как сообщало МВД, смерть наступила в результате разрыва пиротехнического снаряда у него в руке, взрывное устройство он хотел бросить в сторону сотрудников правоохранительных органов. В соцсетях распространялись призывы прийти к месту прощания, но позже стали появляться сообщения с просьбой не мешать родственникам выражать скорбь и собраться у метро «Пушкинская».

Между тем, не площади Независимости утром в субботу спокойно, практически нет людей, даже милиционеров не наблюдается возле Дома правительства, где в пятницу прошла массовая акция протеста.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.