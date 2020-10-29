Писатель и бизнесмен Сергей Минаев пожалел ковид-диссидентку Екатерину Андрееву, которая вынуждена ежедневно «ломать себя об колено», «кошмаря» зрителей Первого канала «страшилками» про коронавирус.

Минаев прокомментировал в своем Youtube-канале недавний скандал, в который попала ведущая Первого канала Екатерина Андреева.

Екатерина Андреева заявила об опасности масок

Как писал «Рамблер», телеведущая оставила ковид-диссидентский комментарий под постом бизнесмена Яна Яновского, в котором тот возмущался отсутствием масок у зрителей Большого театра. Андреева с гордостью заявила, что была одной из зрительниц без маски, потому что опасность коронавируса сильно преувеличена, власти «примитивно дурят народ», а от постоянного ношения маски могут развиться болезни «похуже ковида».

Как отметил Минаев, Андреева ежедневно приходит на работу, «кошмарит» и «дурит народ» вместе с властями, а потом приходит домой и высказывает в Instagram, что она думает на самом деле.