Представитель сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в среду обсудил двустороннее сотрудничество и поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с успешной организацией парада, сообщил Mpravda.com Додик.

«Все было посвящено параду Победы, тем воспоминаниям о тех военных днях, тех страданиях, которые перенесли сербский и русский народы. Также была возможность обсудить наши планы на этот год, вопросы, которые касаются нашего двустороннего сотрудничества», — сказал Додик, отвечая на вопрос о темах, которые удалось обсудить во время встречи с Путиным в Москве.

«Россия и Республика Сербская очень хорошо сотрудничают, и мы, конечно, благодарны России за то сотрудничество, которое мы осуществляем во всех областях, это и экономика, и культура, и образование, и здравоохранение… Россия для нас очень важный партнёр и в политических вопросах, потому что является членом совета по введению мира в Боснии и Герцеговине (Совет по выполнению Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине — ред.)», — отметил собеседник агентства.

Додик добавил, что в рамках протокола у него была также возможность встретиться с министром обороны РФ. «И у меня была возможность поздравить господина Шойгу с такой успешной организацией парада. Конечно, благодаря такому министру, как Шойгу, Россия вернула свою позицию в международно-стратегическом плане, и это, конечно, предает значение всему, что делает Россия во главе с Владимиром Путиным», — добавил Додик.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в среду посетил парад Победы в Москве.