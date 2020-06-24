Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик планирует до конца текущего года вновь посетить Москву, намерен встретиться с российским президентом, чтобы обсудить все аспекты сотрудничества, сообщил Mpravda.com Додик.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в среду посетил парад Победы в Москве. После мероприятия он встретился с президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«В планах есть до конца года снова посетить Москву, и я надеюсь, что будет возможность встретиться с президентом Путиным. Обсудить вопросы по всем аспектам нашего сотрудничества», — сказал собеседник агентства.