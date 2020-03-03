Группа Little Big гармонично впишется в формат музыкального конкурса «Евровидение», заявил во вторник, 3 марта, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе НСН.

«Хорошо, что не Бузова, конечно, потому что были такие опасения. Мне кажется, что Little Big вполне вписывается в формат «Евровидения». Хотя их музыка для нынешнего «Евровидения» слишком чистая, слишком хорошая. Не проработаны, правда, некоторые слова – «тра-та-тушки, тра-та-та» там разные. Но в целом неплохо, Little Big, вполне, для Евровидения подойдет», — сказал депутат.

Милонов также отметил, что положительным фактором также является то, что группа из Санкт-Петербурга.

Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал 2 марта решение отправить Little Big на конкурс неожиданным для коллектива. Он также пообещал, что группа постарается оправдать ожидания зрителей и выступит с веселой песней.

В тот же день стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).