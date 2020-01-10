Депутат Госдумы Виталий Милонов завел одноименный канал на видеохостинге YouTube.

Видеоблог был зарегистрирован еще 10 декабря прошлого года, однако первое видео парламентарий выложил лишь 10 января.

Виталий Милонов пообещал на своем канале выкладывать рассуждения о происходящем, авторское мнение, обзоры и «немного о личном».

Героями первого выпуска депутата стали популярные российские блогеры. Среди них — Илья Варламов, Леонид Парфенов («Парфенон»), Алексей Пивоваров («Редакция»), Юрий Дудь («вДудь»), а также Михаил Лазутин («Лев против»).

Милонов подверг их критике, обвинив в неискренности и тиражировании штампов ради привлечения внимания.

YouTube должен быть краткий и абсолютно искренний, заявил Милонов.

«YouTube — это про честное общение, которое является результатом выбора самих вас», — сказал Милонов.

На момент написания заметки на канал подписались 90 человек, а 8-минутный ролик просмотрели 487 раз. При этом количество дизлайков превысило количество лайков — 52 против 48 соответственно.

В декабре 2019 года СМИ сообщили о том, что сервисам YouTube и «Яндекс.Видео» из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России.